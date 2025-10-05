Rassemblement de véhicules anciens Chadrac

Rassemblement de véhicules anciens Chadrac dimanche 5 octobre 2025.

Rassemblement de véhicules anciens

place du Forum Chadrac Haute-Loire

Début : 2025-10-05 09:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-05

Chadrac Animation et Cars & Coffee 43 organisent une exposition de véhicules anciens, de prestiges et agricoles sur la place du Forum en plein cœur de CHADRAC.

Repas aligot saucisse sur place, sur réservation.

place du Forum Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 38 18 63

English :

Chadrac Animation and Cars & Coffee 43 are organizing an exhibition of vintage, prestige and agricultural vehicles on the Place du Forum in the heart of CHADRAC.

Meal aligot sausage on the spot, on reservation.

German :

Chadrac Animation und Cars & Coffee 43 organisieren eine Ausstellung von Oldtimern, Prestige- und Landwirtschaftsfahrzeugen auf dem Place du Forum im Herzen von CHADRAC.

Aligot-Wurst-Essen vor Ort, Reservierung erforderlich.

Italiano :

Chadrac Animation e Cars & Coffee 43 organizzano un’esposizione di veicoli d’epoca, di prestigio e agricoli sulla Place du Forum, nel cuore di CHADRAC.

Pasto aligot salsiccia sul posto, su prenotazione.

Espanol :

Chadrac Animation y Cars & Coffee 43 organizan una exposición de vehículos de época, de prestigio y agrícolas en la Place du Forum, en pleno centro de CHADRAC.

Comida salchicha aligot in situ, previa reserva.

L’événement Rassemblement de véhicules anciens Chadrac a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay