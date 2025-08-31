RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS ET DE PRESTIGE À ADISSAN Adissan
RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS ET DE PRESTIGE À ADISSAN
Adissan Hérault
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
2025-08-31
Exposition et rassemblement de véhicules anciens et de prestige
Exposition toutes marques, collections, prestiges, youngtimers, utilitaires et deux roues bienvenus !
Buvette sur place et repas sur réservation (salade composée, jambon à la broche, pommes de terre sautées, fromage, dessert et café 15€)
Venez nombreux ! .
Adissan 34230 Hérault Occitanie +33 6 12 73 94 15
English :
Exhibition and gathering of vintage and prestige vehicles
German :
Ausstellung und Zusammenkunft von Oldtimern und Prestigefahrzeugen
Italiano :
Esposizione e raduno di veicoli d’epoca e di prestigio
Espanol :
Exposición y concentración de vehículos antiguos y de prestigio
