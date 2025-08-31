RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS ET DE PRESTIGE À ADISSAN Adissan

Adissan Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-08-31

fin : 2025-08-31

2025-08-31

Exposition et rassemblement de véhicules anciens et de prestige

Rassemblement de véhicules anciens et de prestige à Adissan

Exposition toutes marques, collections, prestiges, youngtimers, utilitaires et deux roues bienvenus !

Buvette sur place et repas sur réservation (salade composée, jambon à la broche, pommes de terre sautées, fromage, dessert et café 15€)

Venez nombreux ! .

Adissan 34230 Hérault Occitanie +33 6 12 73 94 15

English :

Exhibition and gathering of vintage and prestige vehicles

German :

Ausstellung und Zusammenkunft von Oldtimern und Prestigefahrzeugen

Italiano :

Esposizione e raduno di veicoli d’epoca e di prestigio

Espanol :

Exposición y concentración de vehículos antiguos y de prestigio

