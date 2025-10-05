Rassemblement de véhicules anciens et de prestige Place du marché de La Couronne Martigues

Rassemblement de véhicules anciens et de prestige

Dimanche 5 octobre 2025 de 9h à 15h. Place du marché de La Couronne La Couronne Martigues Bouches-du-Rhône

Le comité des fêtes de la Couronne vous convie à un rassemblement de véhicules anciens et de prestige sur la place du marché de La Couronne, sur la Côte Bleue.Familles

Passionnés(es) de véhicules anciens et de prestiges, le comité des fêtes de la Couronne (Commune de Martigues) et ses bénévoles, vous invite à passer une agréable journée à contempler de belles carrosseries entre connaisseurs et non avertis.



Lors de cette journée, seront présent un artisan brasseur ainsi qu’un stand de grillades.



Pour cette nouvelle édition, nous innovons avec la mise en place d’une loterie qui fera gagner un vélo-Solex 45cm3 de 1952 et ses nombreuses options d’époque. Le ticket gagnant sera tiré au sort parmi les tickets disponibles auprès des bénévoles. Le tirage au sort aura lieu vers 14h30.



Le comité des fêtes de la Couronne et ses bénévoles vous attendent nombreux pour venir partager une bonne journée entre amis et passionnés (ées). .

Place du marché de La Couronne La Couronne Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur comitedesfetesdelacouronne13@gmail.com

English :

The Couronne festival committee invites you to a gathering of vintage and prestigious vehicles on the market square of La Couronne, on the Côte Bleue.

German :

Das Festivalkomitee von Couronne lädt Sie zu einem Treffen historischer und prestigeträchtiger Fahrzeuge auf dem Marktplatz von La Couronne an der Côte Bleue ein.

Italiano :

Il Comité des fêtes de la Couronne vi invita a un raduno di veicoli d’epoca e di prestigio sulla piazza del mercato di La Couronne, sulla Côte Bleue.

Espanol :

El comité de fiestas de La Couronne le invita a un encuentro de vehículos antiguos y prestigiosos en la plaza del mercado de La Couronne, en la Côte Bleue.

