Rassemblement de véhicules anciens et de prestige Place du marché de La Couronne Martigues

Rassemblement de véhicules anciens et de prestige

Dimanche 5 avril 2026 de 9h à 15h. Place du marché de La Couronne La Couronne Martigues Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-05 09:00:00

fin : 2026-04-05 15:00:00

2026-04-05

Le comité des fêtes de la Couronne vous convie à un rassemblement de véhicules anciens et de prestige sur la place du marché de La Couronne, sur la Côte Bleue.Familles

Passionnés(es) de véhicules anciens et de prestiges, le comité des fêtes de la Couronne (Commune de Martigues) et ses bénévoles, vous invite à passer une agréable journée à contempler de belles carrosseries entre connaisseurs et non avertis.



Un food-truck sera présent sur le site ainsi que la buvette du comité des Fêtes permettant de se restaurer et de profiter pleinement de la journée.



Le comité des fêtes de la Couronne et ses bénévoles vous attendent nombreux pour venir partager une bonne journée entre amis et passionnés (ées). .

Place du marché de La Couronne La Couronne Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur comitedesfetesdelacouronne13@gmail.com

English :

The Couronne festival committee invites you to a gathering of vintage and prestigious vehicles on the market square of La Couronne, on the Côte Bleue.

