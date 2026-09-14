Rassemblement de véhicules anciens et de prestige Place du marché de La Couronne Martigues

Informations pratiques

Martigues

Rassemblement de véhicules anciens et de prestige

Dimanche 4 octobre 2026 de 9h à 15h. Place du marché de La Couronne La Couronne Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04 15:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Le comité des fêtes de la Couronne vous convie à un rassemblement de véhicules anciens et de prestige sur la place du marché de La Couronne, sur la Côte Bleue.Familles

Le Comité des Fêtes de La Couronne accueillera son 6ᵉ rassemblement auto placé sous le signe de la passion et dédié aux véhicules anciens d’avant 1990 ainsi qu’aux véhicules d’exception.



C’est une occasion unique de découvrir des trésors sur 4 roues et d’échanger entre amateurs, collectionneurs et curieux autour de modèles rares et emblématiques.

Le comité des fête à le plaisir de recevoir “L’Air de rien” un duo musical qui accompagnera en musique l’événement de 12h à 14h.



Aucune inscription au préalable pour participer, il suffit de vous présenter lors de votre arrivée au stand du Comité des Fêtes.



Un food-truck sera présent sur le site ainsi que la buvette du comité des Fêtes permettant de se restaurer et de profiter pleinement de la journée. .

Place du marché de La Couronne La Couronne Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur comitedesfetesdelacouronne13@gmail.com

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English :

The Couronne festival committee invites you to a gathering of vintage and prestigious vehicles on the market square of La Couronne, on the Côte Bleue.

L’événement Rassemblement de véhicules anciens et de prestige Martigues a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues