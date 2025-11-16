Rassemblement de véhicules anciens et de prestige Montmirail
Rassemblement de véhicules anciens et de prestige Montmirail dimanche 16 novembre 2025.
Rassemblement de véhicules anciens et de prestige
Place du Château Montmirail Sarthe
Le comité des fêtes de Montmirail (72) organise son premier rassemblement de voitures et motos de plus de 30 ans sur la place du château de Montmirail, de 10h à 13h ! Autres dates Dimanche 16 novembre Dimanche 15 février 2026.
L’AMCF et le RMS sont partenaires ! .
Place du Château Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire
