Rassemblement de véhicules anciens et de prestige Montmirail

Rassemblement de véhicules anciens et de prestige

Place du Château Montmirail Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 10:00:00

fin : 2026-02-15 13:00:00

Date(s) :

2026-02-15

Le comité des fêtes de Montmirail (72) organise son premier rassemblement de voitures et motos de plus de 30 ans sur la place du château de Montmirail, de 10h à 13h ! Autres dates Dimanche 16 novembre Dimanche 15 février 2026.

L’AMCF et le RMS sont partenaires ! .

Place du Château Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire

