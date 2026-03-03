Rassemblement de véhicules anciens et voitures de prestige à Aignes et Puypéroux Le bourg Aignes et Puypéroux Montmoreau
Début : 2026-04-12 11:30:00
fin : 2026-04-12 17:30:00
2026-04-12
La Band’Aignes organise un rassemblement et exposition de véhicules anciens et voitures de prestiges (avant 1994) !
Le bourg Aignes et Puypéroux Aignes et Puypéroux Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 51 95 51 roger_caz@hotmail.com
English :
La Band’Aignes is organising a gathering and exhibition of vintage and luxury cars (pre-1994)!
