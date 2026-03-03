Rassemblement de véhicules anciens et voitures de prestige à Aignes et Puypéroux Le bourg Aignes et Puypéroux Montmoreau

Rassemblement de véhicules anciens et voitures de prestige à Aignes et Puypéroux

Le bourg Aignes et Puypéroux Aignes et Puypéroux Montmoreau Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 11:30:00

fin : 2026-04-12 17:30:00

Date(s) :

2026-04-12

La Band’Aignes organise un rassemblement et exposition de véhicules anciens et voitures de prestiges (avant 1994) !

.

Le bourg Aignes et Puypéroux Aignes et Puypéroux Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 51 95 51 roger_caz@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Band’Aignes is organising a gathering and exhibition of vintage and luxury cars (pre-1994)!

L’événement Rassemblement de véhicules anciens et voitures de prestige à Aignes et Puypéroux Montmoreau a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de tourisme du Sud Charente