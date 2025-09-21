Rassemblement de véhicules anciens et youngtimers Hirsingue

Rassemblement de véhicules anciens et youngtimers Hirsingue dimanche 21 septembre 2025.

rue du Stade Hirsingue Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-21 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

L’auto Vintage vous invite à son tout 1er rassemblement de véhicules anciens & youngtimers ! Petite restauration, pâtisseries, buvette- Balade de groupe sur inscription

L’Auto Vintage vous invite à son tout premier rassemblement de véhicules anciens et youngtimers.

Balade de goupe (inscription et infos déroulement/tarifs au 07 66 75 53 50)

Buvette, petite restauration et vente de pâtisseries toute la journée.

Veneez partager une journée chaleureuse entre passionnés d’automobile, dans un cadre bucolique, entre convivialité, patrimoine roulant et bonne humeur! 0 .

rue du Stade Hirsingue 68560 Haut-Rhin Grand Est +33 7 66 75 53 50 autovintage68118@gmail.com

English :

L?auto Vintage invites you to its 1st ever gathering of vintage vehicles & youngtimers! Snacks, pastries, refreshments Group rides on request

German :

L’auto Vintage lädt Sie zu seinem allerersten Treffen von Oldtimern und Youngtimern ein! Kleine Snacks, Gebäck, Getränke Gruppenausflüge auf Anmeldung

Italiano :

L’auto Vintage vi invita al suo primo raduno di auto d’epoca e di giovani! Spuntini, pasticcini e rinfreschi Su richiesta, giri in gruppo

Espanol :

L’auto Vintage le invita a su primer encuentro de coches antiguos y jóvenes Snacks, bollería y refrescos Paseos en grupo a petición

