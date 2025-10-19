Rassemblement de véhicules anciens Rdv devant l’Intermarché de Génissieux pour le départ Génissieux

2025-10-19 08:00:00

2025-10-19

2025-10-19

Le Kiosque vous propose un rassemblement de véhicules anciens le dimanche 19 Octobre !



Rdv à l’Intermarché de Génissieux à 8h pour le départ du cortège jusqu’à la Place Jules Nadi à Romans.

Café et pogne offerts pour les exposants à partir de 9h.

English :

Le Kiosque invites you to a vintage car rally on Sunday, October 19!



Meet at the Génissieux Intermarché at 8 a.m. for the departure of the procession to the Place Jules Nadi in Romans.

Free coffee and pogne for exhibitors from 9am.

German :

Der Kiosk bietet Ihnen am Sonntag, dem 19. Oktober, ein Oldtimertreffen an!



Treffpunkt ist um 8 Uhr am Intermarché in Génissieux, wo der Korso bis zum Place Jules Nadi in Romans startet.

Ab 9 Uhr werden Kaffee und Pogne für die Aussteller angeboten.

Italiano :

Domenica 19 ottobre il Kiosque organizza un’esposizione di auto d’epoca!



Ritrovo all’Intermarché Génissieux alle 8.00 per iniziare la sfilata fino a Place Jules Nadi a Romans.

Caffè e pogne gratuite per gli espositori a partire dalle 9.00.

Espanol :

El Kiosco organiza una exposición de coches clásicos el domingo 19 de octubre



Cita en el Intermarché de Génissieux a las 8 h para iniciar el desfile hasta la plaza Jules Nadi de Romans.

Café y pogne gratuitos para los expositores a partir de las 9h.

