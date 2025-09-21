Rassemblement de véhicules anciens Gouesnou

Rassemblement de véhicules anciens Gouesnou dimanche 21 septembre 2025.

Rassemblement de véhicules anciens

Place des Fusillés Gouesnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 13:00:00

Date(s) :

2025-09-21 2025-10-19 2025-11-16

Amateurs et amatrices de véhicules anciens, que vous soyez passionnés ou simplement curieux, le Club Véhicules Anciens de Gouesnou vous invite à découvrir et observer d’anciennes voitures, Youngtimer’s et américaines.

L’occasion parfaite pour petits et grands, d’échanger avec ces passionnés !

En moyenne, entre 100 et 140 véhicules sont présents !

Ce rassemblement permet

De faire connaître le VAG, et d’accroitre sa communication autour de cet événement phare.

De faire participer des passionnés de véhicules anciens, non membres du club et de tout horizon.

D’élargir l’entraide, l’échange, le partage d’expérience.

D’ouvrir la boîte à souvenirs avec le public présent aux rassos mensuels.

De dynamiser l’activité des commerces du bourg le dimanche matin qui est également le jour du marché sous la halle.

D’annoncer les évènements, de créer des animations comme au rasso avec une démonstration de Cryogénie, d’organiser des actions caritatives, comme la récupération de vieux journaux pour Glen & Compagnie ! .

Place des Fusillés Gouesnou 29850 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rassemblement de véhicules anciens Gouesnou a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole