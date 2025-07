Rassemblement de véhicules anciens Rue de l’Étang Mercure Massognes

Rassemblement de véhicules anciens Rue de l'Étang Mercure Massognes samedi 5 juillet 2025.

Rue de l'Étang Mercure Etang mercure Massognes Vienne

2025-07-05 19:00:00

2025-07-06

Les Incoxruptibles de Massognes organisent le 5 et 6 juillet à l’étang Mercure de Massognes un rassemblement de véhicules anciens de la marque Volkswagen, tout au long du weekend seront exposés ces véhicules.

Rue de l’Étang Mercure Etang mercure Massognes 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 30 52 32

English : Rassemblement de véhicules anciens

On July 5 and 6, the Incoxruptibles de Massognes are organizing a gathering of vintage Volkswagen vehicles at the Etang Mercure in Massognes. The vehicles will be on display throughout the weekend.

German : Rassemblement de véhicules anciens

Die Incoxruptibles de Massognes organisieren am 5. und 6. Juli am Étang Mercure in Massognes ein Treffen von Oldtimern der Marke Volkswagen. Das ganze Wochenende über werden diese Fahrzeuge ausgestellt.

Italiano :

Il 5 e 6 luglio, gli Incoxruptibles de Massognes organizzano un raduno di veicoli Volkswagen d’epoca presso l’Etang Mercure di Massognes, che saranno esposti per tutto il fine settimana.

Espanol : Rassemblement de véhicules anciens

Los días 5 y 6 de julio, los Incoxruptibles de Massognes organizan en el Etang Mercure de Massognes una concentración de vehículos Volkswagen de época, que estarán expuestos durante todo el fin de semana.

