Rassemblement de véhicules anciens Noyelles-Godault

Rassemblement de véhicules anciens Noyelles-Godault dimanche 21 septembre 2025.

Rassemblement de véhicules anciens

place du Général de Gaulle Noyelles-Godault Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Venez profiter de ces véhicules anciens à Noyelles-Godault

Venez admirer une magnifique collection de véhicules anciens, où chaque voiture raconte une histoire. Plongez dans une ambiance rétro avec des animations musicales en direct et des danseurs talentueux qui vous feront voyager dans le temps ! .

place du Général de Gaulle Noyelles-Godault 62950 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 13 97 77

English :

Come and enjoy these vintage vehicles in Noyelles-Godault

German :

Kommen Sie in den Genuss dieser Oldtimer in Noyelles-Godault

Italiano :

Venite a scoprire questi veicoli d’epoca a Noyelles-Godault

Espanol :

Ven a disfrutar de estos vehículos de época en Noyelles-Godault

L’événement Rassemblement de véhicules anciens Noyelles-Godault a été mis à jour le 2025-08-17 par Office de Tourisme de Lens-Liévin