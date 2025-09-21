Rassemblement de véhicules anciens Noyelles-Godault
Rassemblement de véhicules anciens Noyelles-Godault dimanche 21 septembre 2025.
Rassemblement de véhicules anciens
place du Général de Gaulle Noyelles-Godault Pas-de-Calais
Venez profiter de ces véhicules anciens à Noyelles-Godault
Venez admirer une magnifique collection de véhicules anciens, où chaque voiture raconte une histoire. Plongez dans une ambiance rétro avec des animations musicales en direct et des danseurs talentueux qui vous feront voyager dans le temps ! .
place du Général de Gaulle Noyelles-Godault 62950 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 13 97 77
English :
Come and enjoy these vintage vehicles in Noyelles-Godault
German :
Kommen Sie in den Genuss dieser Oldtimer in Noyelles-Godault
Italiano :
Venite a scoprire questi veicoli d’epoca a Noyelles-Godault
Espanol :
Ven a disfrutar de estos vehículos de época en Noyelles-Godault
