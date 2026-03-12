Rassemblement de véhicules anciens

Champ de foire Pierrefontaine-les-Varans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Rassemblement de véhicules anciens (Autos, motos, tracteurs, mobylettes…) le 3 mai 2026 de 9h à 18h place du champ de foire à Pierrefontaine les varans.

Bourse de pièces (à partir de 8h)

Animation pour toute la famille.

Buvette et petite restauration.

Menu a l’assiette au restaurant la source du val à Pierrefontaine les varans (réservation directement au restaurant au 0381561262) .

Champ de foire Pierrefontaine-les-Varans 25510 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 68 38 56 pierrefonbielles@gmail.com

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English :

L’événement Rassemblement de véhicules anciens Pierrefontaine-les-Varans a été mis à jour le 2026-03-12 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS