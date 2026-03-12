Rassemblement de véhicules anciens Pierrefontaine-les-Varans
Rassemblement de véhicules anciens Pierrefontaine-les-Varans dimanche 3 mai 2026.
Rassemblement de véhicules anciens
Champ de foire Pierrefontaine-les-Varans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Rassemblement de véhicules anciens (Autos, motos, tracteurs, mobylettes…) le 3 mai 2026 de 9h à 18h place du champ de foire à Pierrefontaine les varans.
Bourse de pièces (à partir de 8h)
Animation pour toute la famille.
Buvette et petite restauration.
Menu a l’assiette au restaurant la source du val à Pierrefontaine les varans (réservation directement au restaurant au 0381561262) .
Champ de foire Pierrefontaine-les-Varans 25510 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 68 38 56 pierrefonbielles@gmail.com
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English :
L’événement Rassemblement de véhicules anciens Pierrefontaine-les-Varans a été mis à jour le 2026-03-12 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS