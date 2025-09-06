Rassemblement de véhicules d’antan Parking Dubos Sanguinet

Rassemblement de véhicules d'antan Parking Dubos Sanguinet samedi 6 septembre 2025.

Rassemblement de véhicules d’antan

Parking Dubos Allée du lac Sanguinet Landes

2025-09-06 2025-10-04 2025-11-01 2025-12-06

L’association Sanguinet Véhicules d’Antan expose des voitures d’époque, youngtimers, sportives et motos

Le 1er samedi de chaque mois Allée du Lac / Espace Dubos

06/12/2025 Allée du Lac / Espace Dubos Téléthon

Cette manifestation est ouverte à tout public, visiteurs et passionnés. .

Parking Dubos Allée du lac Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 60 93 57 sva40460@gmail.com

