Rassemblement de véhicules d’antan Parking Dubos Sanguinet

Parking Dubos Allée du lac Sanguinet Landes
Gratuit
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06 2025-10-04 2025-11-01 2025-12-06
L’association Sanguinet Véhicules d’Antan expose des voitures d’époque, youngtimers, sportives et motos
Le 1er samedi de chaque mois Allée du Lac / Espace Dubos
06/12/2025 Allée du Lac / Espace Dubos Téléthon
Cette manifestation est ouverte à tout public, visiteurs et passionnés. .
Parking Dubos Allée du lac Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 60 93 57 sva40460@gmail.com
