Rassemblement de véhicules d’antan Espace Dubos Sanguinet
Rassemblement de véhicules d’antan Espace Dubos Sanguinet samedi 4 avril 2026.
Rassemblement de véhicules d’antan
Espace Dubos Allée du lac Sanguinet Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-04-04 2026-05-02
L’association Sanguinet Véhicules d’Antan expose des voitures d’époque, youngtimers, sportives et motos
Le 1er samedi de chaque mois Allée du Lac Espace Dubos
06/12/2025 Allée du Lac Espace Dubos Téléthon
Cette manifestation est ouverte à tout public, visiteurs et passionnés. .
Espace Dubos Allée du lac Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 60 93 57 sva40460@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rassemblement de véhicules d’antan
L’événement Rassemblement de véhicules d’antan Sanguinet a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Grands Lacs
À voir aussi à Sanguinet (Landes)
- Visite guidée du jeudi Musée du Lac Musée du Lac Sanguinet 9 avril 2026
- Stage de cirque avec l’école de cirque Cirk’en sphère Dojo Espace Gemme Sanguinet 13 avril 2026
- Journée découverte du Conservatoire des Landes de Gascogne Conservatoire des Landes de Gascogne Sanguinet 14 avril 2026
- Atelier d’écriture au conservatoire des Landes de Gascogne Conservatoire des Landes de Gascogne Sanguinet 25 avril 2026
- Kho Losa Roses d’Octobre Plage de Caton Sanguinet 26 avril 2026