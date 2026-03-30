Rassemblement de véhicules d’antan Espace Dubos Sanguinet

Rassemblement de véhicules d'antan Allée du lac Sanguinet 2026-04-04

Rassemblement de véhicules d’antan Espace Dubos Sanguinet samedi 4 avril 2026.

Rassemblement de véhicules d’antan

Espace Dubos Allée du lac Sanguinet Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-04-04 2026-05-02

L’association Sanguinet Véhicules d’Antan expose des voitures d’époque, youngtimers, sportives et motos

Le 1er samedi de chaque mois Allée du Lac Espace Dubos
06/12/2025 Allée du Lac Espace Dubos Téléthon

Cette manifestation est ouverte à tout public, visiteurs et passionnés.   .

Espace Dubos Allée du lac Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 60 93 57  sva40460@gmail.com

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English : Rassemblement de véhicules d’antan

L’événement Rassemblement de véhicules d’antan Sanguinet a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Grands Lacs

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