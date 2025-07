Rassemblement de véhicules de collection à la Station de ski de Laguiole- Le Bouyssou station de ski de Laguiole Laguiole

Rassemblement de véhicules de collection à la Station de ski de Laguiole- Le Bouyssou station de ski de Laguiole Laguiole dimanche 3 août 2025.

Début : Dimanche 2025-08-03

fin : 2025-08-03

2025-08-03

A partir de 12h, venez découvrir un rassemblement de véhicules de collection.

station de ski de Laguiole Le Bouyssou Laguiole 12210 Aveyron Occitanie +33 6 95 54 96 23 assopromotionstationlaguiole@gmail.com

English :

From 12pm, come and discover a gathering of vintage vehicles.

German :

Ab 12 Uhr können Sie eine Versammlung von Oldtimern besuchen.

Italiano :

Dalle ore 12.00, venite a scoprire un raduno di veicoli d’epoca.

Espanol :

A partir de las 12.00 horas, venga a descubrir un encuentro de vehículos clásicos.

L’événement Rassemblement de véhicules de collection à la Station de ski de Laguiole- Le Bouyssou Laguiole a été mis à jour le 2025-07-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)