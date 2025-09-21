Rassemblement de véhicules d’époque place du marché Le Lude

Rassemblement de véhicules d’époque place du marché Le Lude dimanche 21 septembre 2025.

Rassemblement de véhicules d’époque Dimanche 21 septembre, 10h00 place du marché Sarthe

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

La ville du Lude nouvellement labellisée Ville d’accueil de véhicules d’époque, vous invite à venir découvrir et échanger sur le patrimoine mécanique de caractère.

place du marché place du champ de foire 72800 Le Lude Le Lude 72800 Le Lude Sarthe Pays de la Loire

FFVE