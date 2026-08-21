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AGENDA · Languédias

Rassemblement de vielles voitures Les Belles à Beaulieu Languédias

dimanche 13 septembre 2026 · Languédias

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
Chateau de Beaulieu
Ville
22980 Languédias
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Languédias

Rassemblement de vielles voitures Les Belles à Beaulieu

Chateau de Beaulieu Languédias Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Rassemblement de vielles voitures au Château de Beaulieu
Autobrocante
Concert Hurricane Bop (Rockabilly)
Restauration et buvette sur place

Jouez le jeu dress code vintage recommandé !   .

Chateau de Beaulieu Languédias 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 20 96 35 54 

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English :

L’événement Rassemblement de vielles voitures Les Belles à Beaulieu Languédias a été mis à jour le 2026-08-21 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme