Rassemblement de vielles voitures Les Belles à Beaulieu Languédias
dimanche 13 septembre 2026 · Languédias
Informations pratiques
Languédias
Rassemblement de vielles voitures Les Belles à Beaulieu
Chateau de Beaulieu Languédias Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Rassemblement de vielles voitures au Château de Beaulieu
Autobrocante
Concert Hurricane Bop (Rockabilly)
Restauration et buvette sur place
Jouez le jeu dress code vintage recommandé ! .
Chateau de Beaulieu Languédias 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 20 96 35 54
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English :
L’événement Rassemblement de vielles voitures Les Belles à Beaulieu Languédias a été mis à jour le 2026-08-21 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme