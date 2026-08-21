Informations pratiques

Languédias

Rassemblement de vielles voitures Les Belles à Beaulieu

Chateau de Beaulieu Languédias Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Rassemblement de vielles voitures au Château de Beaulieu

Autobrocante

Concert Hurricane Bop (Rockabilly)

Restauration et buvette sur place

Jouez le jeu dress code vintage recommandé ! .

Chateau de Beaulieu Languédias 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 20 96 35 54

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English :

L’événement Rassemblement de vielles voitures Les Belles à Beaulieu Languédias a été mis à jour le 2026-08-21 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme