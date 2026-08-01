Informations pratiques

Saint-Quay-Portrieux

Rassemblement de vieux gréements

Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 09:00:00

fin : 2026-08-11 12:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Pour ses 80 ans le Cercle de Voile du Portrieux organise un rassemblement de Vieux gréements avec parades les 10 et 11 août 2026. Trois jours de navigation, de partage et de convivialité !

Programme du 11 août

– 9h00 café d’accueil et briefing au CVPx

-10h00 navigation en parade devant Etables-sur-Mer et Saint-Quay-Portrieux

-12h00 retour au port

– 12h30 apéritif des équipages et clôture du rassemblement .

Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 41 76

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English :

L’événement Rassemblement de vieux gréements Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-08-03 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme