Rassemblement de vieux tracteurs Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Rassemblement de vieux tracteurs

champ de foire Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-02

Rassemblement de vieux tracteurs pour fêter les 20 ans de Passion Tracteurs Matériels Agricole Ancien le 2 & 3 mai au champ de foire de Vigneulles lès Hattonchâtel.Tout public

champ de foire Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Meuse Grand Est +33 6 81 28 54 44

English :

Gathering of old tractors to celebrate the 20th anniversary of Passion Tracteurs Matériels Agricole Ancien on May 2 & 3 at the Vigneulles lès Hattonchâtel fairground.

