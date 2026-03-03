Rassemblement de vieux tracteurs Vigneulles-lès-Hattonchâtel
Rassemblement de vieux tracteurs pour fêter les 20 ans de Passion Tracteurs Matériels Agricole Ancien le 2 & 3 mai au champ de foire de Vigneulles lès Hattonchâtel.Tout public
champ de foire Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Meuse Grand Est +33 6 81 28 54 44
Gathering of old tractors to celebrate the 20th anniversary of Passion Tracteurs Matériels Agricole Ancien on May 2 & 3 at the Vigneulles lès Hattonchâtel fairground.
