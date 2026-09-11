UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pocé-sur-Cisse

Rassemblement de voitures anciennes années 30/ 70, Château de Pocé, Pocé-sur-Cisse

dimanche 20 septembre 2026 · Château de Pocé · Pocé-sur-Cisse

Rassemblement de voitures anciennes années 30/ 70, Château de Pocé, Pocé-sur-Cisse

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Pocé
Adresse
11 Route de Saint-Ouen-les-Vignes 37530 Pocé-sur-Cisse
Ville
37530 Pocé-sur-Cisse
Département
Indre-et-Loire

Rassemblement de voitures anciennes années 30/ 70 Dimanche 20 septembre, 10h00 Château de Pocé Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Rassemblement de voitures anciennes années 30/ 70.

Château de Pocé 11 Route de Saint-Ouen-les-Vignes 37530 Pocé-sur-Cisse Pocé-sur-Cisse 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Rassemblement de voitures anciennes années 30/ 70.

©e.mauduit

À voir aussi à Pocé-sur-Cisse (Indre-et-Loire)