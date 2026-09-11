AGENDA · Pocé-sur-Cisse
Rassemblement de voitures anciennes années 30/ 70, Château de Pocé, Pocé-sur-Cisse
dimanche 20 septembre 2026 · Château de Pocé · Pocé-sur-Cisse
Informations pratiques
Rassemblement de voitures anciennes années 30/ 70 Dimanche 20 septembre, 10h00 Château de Pocé Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Rassemblement de voitures anciennes années 30/ 70.
Château de Pocé 11 Route de Saint-Ouen-les-Vignes 37530 Pocé-sur-Cisse Pocé-sur-Cisse 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Rassemblement de voitures anciennes années 30/ 70.
©e.mauduit
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