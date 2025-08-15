Rassemblement de voitures anciennes Boulevard Louis Blanc Alès
Rassemblement de voitures anciennes Vendredi 15 août, 15h00 Boulevard Louis Blanc Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-08-15T15:00:00 – 2025-08-15T19:00:00
Fin : 2025-08-15T15:00:00 – 2025-08-15T19:00:00
Organisé avec l’association CÉVENNES & CARS.
Boulevard Louis Blanc 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Venez admirer des pépites d’un autre temps et discuter avec des férus de mécanique et de belles voitures.