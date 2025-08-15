Rassemblement de voitures anciennes Boulevard Louis Blanc Alès

Rassemblement de voitures anciennes Boulevard Louis Blanc Alès vendredi 15 août 2025.

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-15T15:00:00 – 2025-08-15T19:00:00

Organisé avec l’association CÉVENNES & CARS.

Boulevard Louis Blanc 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Venez admirer des pépites d’un autre temps et discuter avec des férus de mécanique et de belles voitures.