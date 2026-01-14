Rassemblement de voitures anciennes Ferrières-en-Gâtinais
Rassemblement de voitures anciennes Ferrières-en-Gâtinais dimanche 1 février 2026.
Rassemblement de voitures anciennes
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 09:30:00
fin : 2026-07-05 12:00:00
Date(s) :
2026-02-01 2026-03-01 2026-04-05 2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01
Rassemblement de voitures anciennes
Le grand rendez-vous des amateurs et passionnés de voitures et motos anciennes, c’est à Ferrières-en-Gâtinais tous les 1ers dimanches du mois ! Découvrez les rugissantes colorées et uniques lors de ce rassemblement convivial et chaleureux ! .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire roueslibres45@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Gathering of old cars
L’événement Rassemblement de voitures anciennes Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-01-14 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS