Rassemblement de voitures anciennes

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 09:30:00

fin : 2026-07-05 12:00:00

Date(s) :

2026-02-01 2026-03-01 2026-04-05 2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01

Le grand rendez-vous des amateurs et passionnés de voitures et motos anciennes, c’est à Ferrières-en-Gâtinais tous les 1ers dimanches du mois ! Découvrez les rugissantes colorées et uniques lors de ce rassemblement convivial et chaleureux ! .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire roueslibres45@gmail.com

English :

Gathering of old cars

