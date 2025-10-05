Rassemblement de voitures anciennes Hostens

Rassemblement de voitures anciennes Hostens dimanche 5 octobre 2025.

Rassemblement de voitures anciennes

Allée du Foirail Hostens Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Amis collectionneurs, amateurs ou simples promeneurs, vous l’attendiez, Les bolides de papa l’ont fait ! Le deuxième rassemblement de l’année se tiendra le 5 octobre à Hostens !

Vieilles, belles, pas belles, 2,3,4 ou 6 roues, on n’est pas jaloux ! Tout ce qui mérite d’être montré, il faut l’amener !

Buvette et restauration sur place café / viennoiseries, bavette grillée avec son p’tit confit d’échalotes et de bonnes frites maison, un p’tit menu enfant, steak haché ou ventrèche et pour finir un bon dessert, sans oublier de quoi s’abreuver !

Repas sur réservation .

Allée du Foirail Hostens 33125 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 67 28 71

English : Rassemblement de voitures anciennes

German : Rassemblement de voitures anciennes

Italiano :

Espanol : Rassemblement de voitures anciennes

L’événement Rassemblement de voitures anciennes Hostens a été mis à jour le 2025-09-20 par La Gironde du Sud