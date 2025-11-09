Rassemblement de voitures anciennes L’Aiguillon-la-Presqu’île
Rassemblement de voitures anciennes L’Aiguillon-la-Presqu’île dimanche 9 novembre 2025.
Rassemblement de voitures anciennes
Esplanade de la Mer L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 10:00:00
fin : 2025-11-09 12:00:00
Date(s) :
2025-11-09
Exposition de voitures, motos, mobylettes anciennes et d‘exception
.
Esplanade de la Mer L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 6 11 70 46 89 club.autoslapresquile@gmail.com
English :
Exhibition of vintage and exceptional cars, motorcycles and mopeds
German :
Ausstellung von alten und außergewöhnlichen Autos, Motorrädern und Mopeds
Italiano :
Esposizione di auto, moto e ciclomotori d’epoca e d’eccezione
Espanol :
Exposición de coches, motos y ciclomotores antiguos y excepcionales
L’événement Rassemblement de voitures anciennes L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud