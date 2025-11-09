Rassemblement de voitures anciennes L’Aiguillon-la-Presqu’île

Rassemblement de voitures anciennes L’Aiguillon-la-Presqu’île dimanche 9 novembre 2025.

Rassemblement de voitures anciennes

Esplanade de la Mer L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 10:00:00

fin : 2025-11-09 12:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Exposition de voitures, motos, mobylettes anciennes et d‘exception

.

Esplanade de la Mer L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 6 11 70 46 89 club.autoslapresquile@gmail.com

English :

Exhibition of vintage and exceptional cars, motorcycles and mopeds

German :

Ausstellung von alten und außergewöhnlichen Autos, Motorrädern und Mopeds

Italiano :

Esposizione di auto, moto e ciclomotori d’epoca e d’eccezione

Espanol :

Exposición de coches, motos y ciclomotores antiguos y excepcionales

L’événement Rassemblement de voitures anciennes L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud