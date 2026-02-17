Rassemblement de voitures anciennes Le printemps des rillettes Mamers

Rassemblement de voitures anciennes Le printemps des rillettes

Place Collège Saint Paul Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 10:00:00

fin : 2026-03-22 12:30:00

Date(s) :

2026-03-22

Mamers Ville Officielle 2026 du Printemps des Rillettes !

Le premier rassemblement 2026 de Auto Moto Rétro de Mamers se tiendra le dimanche 22 mars de 10h à 12h30 sur le Parking de St Paul (Accès par la rue du Fort).

Ce rassemblement fait partie des animations proposées à l’occasion du Printemps des Rillettes.

A l’issue de ce rassemblement, nous proposons un repas suivi d’une balade Dégommage durant laquelle nous visiterons l’atelier d’un artisan coutelier.

Retour prévu vers 17h30-18h.

Repas à la salle des fêtes 15 € hors boisson.

Pour vous inscrire merci de nous faire un retour par mail en précisant vos nom, prénom ainsi que le véhicule présenté, nous vous réserverons une place sur le parking pour l’exposition.

Pour vous inscrire

amrmamers@gmail.com

Date limite des inscriptions 7 Mars 2026

Cette activité est ouverte à tous, alors n’hésitez pas ! .

English :

Mamers 2026 Official City of Printemps des Rillettes!

