Rassemblement de voitures anciennes Place Sergent Bonnot Luxeuil-les-Bains
Rassemblement de voitures anciennes Place Sergent Bonnot Luxeuil-les-Bains samedi 20 septembre 2025.
Rassemblement de voitures anciennes Samedi 20 septembre, 09h30 Place Sergent Bonnot Haute-Saône
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T16:00:00
Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T16:00:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez rencontrer le club Véhicules Nostalgie 70 Haute-Saône et découvrez leur collection de véhicules anciens.
Place Sergent Bonnot Rue du Sergent Bonnot, 70300 Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 40 06 41 https://www.luxeuil-vosges-sud.fr/ Ancienne caserne des pompiers, désormais place du monument aux morts de Luxeuil-les-Bains.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez rencontrer le club Véhicules Nostalgie 70 Haute-Saône et découvrez leur collection de véhicules anciens.
© Office de tourisme de Luxeuil-les-Bains