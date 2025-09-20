Rassemblement de voitures anciennes Place Sergent Bonnot Luxeuil-les-Bains

Rassemblement de voitures anciennes Samedi 20 septembre, 09h30 Place Sergent Bonnot Haute-Saône

Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez rencontrer le club Véhicules Nostalgie 70 Haute-Saône et découvrez leur collection de véhicules anciens.

Place Sergent Bonnot Rue du Sergent Bonnot, 70300 Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 40 06 41 https://www.luxeuil-vosges-sud.fr/ Ancienne caserne des pompiers, désormais place du monument aux morts de Luxeuil-les-Bains.

© Office de tourisme de Luxeuil-les-Bains