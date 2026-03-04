Rassemblement de voitures anciennes Centre commercial Maine Street Ruaudin
Rassemblement de voitures anciennes Centre commercial Maine Street Ruaudin dimanche 5 avril 2026.
Centre commercial Maine Street 2 boulevard des Hunaudières Ruaudin Sarthe
Début : 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-06-07 12:30:00
2026-04-05 2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02
Ce dimanche, l’association VEM se retrouve sur le parking du centre commercial Maine Street pour leur rassemblement de véhicules anciens et de collection.
Une belle occasion de voir de près des autos qui ont marqué leur époque et d’échanger avec des passionnés dans une ambiance simple et conviviale.
Que vous soyez amateur de voitures anciennes ou simplement curieux, vous êtes les bienvenus pour venir découvrir ces véhicules qui font toujours autant parler d’eux. .
Gathering of old cars
