Rassemblement de voitures anciennes – Saint-Just-Malmont, 24 mai 2025 07:00, Saint-Just-Malmont.

Haute-Loire

Rassemblement de voitures anciennes École de Malmont Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Début : 2025-05-24

fin : 2025-05-24

2025-05-24

L’association des parents d’élèves de Malmont s’associe à celle des Anciennes Calandres et vous propose le premier rassemblement de voitures anciennes au coeur du village de Malmont.

Le rendez-vous est donné dans la cour de l’école de Malmont.

École de Malmont

Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 93 37 77 apemalmont@gmail.com

English :

The Malmont parents’ association is joining forces with the Anciennes Calandres association to bring you the first ever gathering of classic cars in the heart of the village of Malmont.

The meeting point is in the courtyard of the Malmont school.

German :

Der Elternverein von Malmont schließt sich mit dem Elternverein der Anciennes Calandres zusammen und bietet Ihnen das erste Treffen von Oldtimern im Herzen des Dorfes Malmont an.

Treffpunkt ist der Schulhof von Malmont.

Italiano :

L’associazione dei genitori di Malmont si unisce all’associazione Anciennes Calandres per organizzare il primo raduno di auto d’epoca nel cuore del villaggio di Malmont.

Il punto d’incontro è nel cortile della scuola di Malmont.

Espanol :

La asociación de padres de Malmont se une a la asociación Anciennes Calandres para organizar la primera concentración de coches clásicos en el corazón del pueblo de Malmont.

El punto de encuentro es el patio de la escuela de Malmont.

