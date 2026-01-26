Rassemblement de voitures anciennes ( SAVA) place Emma Calvé Millau

Rassemblement de voitures anciennes ( SAVA)

Le 1er dimanche de chaque mois, d’avril jusqu’ à octobre, les voitures anciennes de S.A.V.A, Sud Aveyron Véhicules Anciens, vous attendent, sur la place Emma Calvé, à Millau de 10h à 12h.

Un rendez-vous à ne pas manquer dans une ambiance conviviale et de passionnés, autour de nombreuses voitures anciennes, toutes en superbe état.

Gratuit, libre, informel et convivial. .

place Emma Calvé SAVA Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 82 01 70 41 sava.12@orange.fr

English :

On the first Sunday of each month, from April to October, the vintage cars of S.A.V.A, Sud Aveyron Véhicules Anciens, are waiting for you, on the Emma Calvé square, in Millau from 10am to 12pm.

