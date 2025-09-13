Rassemblement de voitures de collection Cahors
Rassemblement de voitures de collection Cahors samedi 13 septembre 2025.
Rassemblement de voitures de collection
Place François Mitterrand Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Le Cahors Auto Rétro organise un rassemblement de véhicules de collection
Le Cahors Auto Rétro organise un rassemblement de véhicules de collection. L’occasion de venir admirer des voitures de collection et d’exception, des motos, des mobylettes, des Solex. .
Place François Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 53 94 02 cahorsautoretro46@orange.fr
English :
Cahors Auto Rétro organizes a gathering of classic vehicles
German :
Cahors Auto Retro organisiert ein Treffen von Oldtimern
Italiano :
Cahors Auto Rétro organizza un raduno di veicoli d’epoca
Espanol :
Cahors Auto Rétro organiza una concentración de vehículos clásicos
L’événement Rassemblement de voitures de collection Cahors a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Cahors Vallée du Lot