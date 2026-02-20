Rassemblement de voitures de collection et de prestige par l’Ecurie Gentiane Saint-Dié-des-Vosges
Rassemblement de voitures de collection et de prestige par l’Ecurie Gentiane Saint-Dié-des-Vosges dimanche 1 mars 2026.
Rassemblement de voitures de collection et de prestige par l’Ecurie Gentiane
Place du Marché Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-01 09:30:00
fin : 2026-07-05 12:00:00
Date(s) :
2026-03-01 2026-04-05 2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-11
Rassemblement de véhicules anciens, toutes catégories confondues, chaque premier dimanche du mois.Tout public
0 .
Place du Marché Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 81 61 56 70 ecurie.gentiane@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Gathering of vintage vehicles of all categories, every first Sunday of the month.
L’événement Rassemblement de voitures de collection et de prestige par l’Ecurie Gentiane Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-02-20 par OT SAINT DIE DES VOSGES