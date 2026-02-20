Rassemblement de voitures de collection et de prestige par l’Ecurie Gentiane Saint-Dié-des-Vosges

Rassemblement de voitures de collection et de prestige par l’Ecurie Gentiane

Place du Marché Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-01 09:30:00

fin : 2026-07-05 12:00:00

Dates :

2026-03-01 2026-04-05 2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-11

Rassemblement de véhicules anciens, toutes catégories confondues, chaque premier dimanche du mois.Tout public

Place du Marché Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 81 61 56 70 ecurie.gentiane@gmail.com

English :

Gathering of vintage vehicles of all categories, every first Sunday of the month.

