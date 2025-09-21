Rassemblement de voitures et motos anciennes Maurupt-le-Montois

Rassemblement de voitures et motos anciennes Maurupt-le-Montois dimanche 21 septembre 2025.

Rassemblement de voitures et motos anciennes

Centre village Maurupt-le-Montois Marne

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Organisé par Les Saltimbanques Du Pataflard. Concours voitures préférées du public (plusieurs récompenses). Buvette et restauration sur place. 10h 18h.Tout public

Centre village Maurupt-le-Montois 51340 Marne Grand Est +33 9 52 98 61 20

English : Rassemblement de voitures et motos anciennes

Organized by Les Saltimbanques Du Pataflard. Competition for the public’s favorite cars (several prizes). Refreshments and catering on site. 10 am 6 pm.

German :

Organisiert von Les Saltimbanques Du Pataflard. Wettbewerb um die beliebtesten Autos des Publikums (mehrere Auszeichnungen). Getränke und Speisen vor Ort. 10h 18h.

Italiano :

Organizzato da Les Saltimbanques Du Pataflard. Concorso per le auto preferite dal pubblico (diversi premi). Rinfresco e ristorazione sul posto. dalle 10.00 alle 18.00.

Espanol :

Organizado por Les Saltimbanques Du Pataflard. Concurso de los coches preferidos del público (varios premios). Refrescos y catering in situ. de 10.00 a 18.00 h.

