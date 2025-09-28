Rassemblement de voitures et motos vintage Manigod

Rassemblement de voitures et motos vintage Manigod dimanche 28 septembre 2025.

Rassemblement de voitures et motos vintage

Col de la Croix Fry Manigod Haute-Savoie

Début : 2025-09-28 09:00:00

fin : 2025-09-28 19:00:00

2025-09-28

La troisième édition d’Auto rétro Prestige Manigod se tiendra dimanche 28 septembre 2025 au col de la Croix Fry, de 9h à 19h.

Col de la Croix Fry Manigod 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 12 32 69

English : Gathering of vintage cars and motorcycles

The third edition of Auto rétro Prestige Manigod will be held on Sunday 28 September 2025 at the Col de la Croix Fry, from 9am to 7pm.

German : Sammeln von Oldtimern und Motorrädern

Der Dritte Ausgabe von Auto rétro Prestige Manigod findet am Sonntag, den 28. September 2025, auf dem Col de la Croix Fry von 9 bis 19 Uhr statt.

Italiano :

La terza edizione di Auto rétro Prestige Manigod si terrà domenica 28 settembre 2025 al Col de la Croix Fry, dalle 9.00 alle 19.00.

Espanol :

La tercera edición del Auto rétro Prestige Manigod se celebrará el domingo 28 de septiembre de 2025 en el Col de la Croix Fry, de 9.00 a 19.00 horas.

