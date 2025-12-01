Rassemblement de voitures rétro Préfailles

Rassemblement de voitures rétro

Avenue de la Plage Éric Tabarly Préfailles Loire-Atlantique

Début : 2025-12-21 09:30:00

fin : 2026-11-15 12:30:00

2025-12-21 2026-01-18 2026-02-15 2026-03-15 2026-04-19 2026-05-17 2026-06-21 2026-07-19 2026-08-16 2026-09-20 2026-10-18 2026-11-15 2026-12-20

Vous êtes amateur/amatrice de belle mécanique ?

Le 3ème dimanche de chaque mois, des passionnés de véhicules anciens se réunissent à Préfailles pour exposer des bijoux sur roues.

Installés sur la place du marché, au cœur du centre-bourg préfaillais, des modèles de voitures anciennes venus de tout horizon vous attendent pour vous en mettre plein les yeux avec leur belle carrosserie !

Porsche 911, Jaguar, Ford Mustang ou encore Volkswagen Coccinelle et bien d’autres encore vous attendent.

Pourquoi venir ?

Découvrir des modèles de légende

Voyager et remonter le temps

Échanger avec d’autres fervants de mécaniques anciennes

Donner de l’inspiration dans un projet de restauration ou de personnalisation

Bon à savoir

Information par téléphone auprès de Patrick Verneau au 06 26 02 25 84

Possibilité de stationnement gratuit aux alentours

Envie d’admirer des modèles de voitures emblématiques ? Ne manquez pas une fois par mois ce rendez-vous traditionnel de l’automobile à Préfailles sur Destination Pornic.

Avenue de la Plage Éric Tabarly Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 60 37 mairie@prefailles.fr

English :

Are you an enthusiast of fine mechanical engineering?

