Rassemblement des Anciennes, Sports et Prestiges Place du Champ-de-Mars Autun dimanche 30 novembre 2025.
Place du Champ-de-Mars Autun
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 12:00:00
2025-11-30
Exposition gratuite ouverte à tous les amateurs et possesseurs de véhicules anciens (autos, motos, voiturettes, cyclos, tracteurs) et/ou de sport et/ou de prestige.
Le rendez-vous est fixé le dernier dimanche de chaque mois, de janvier à décembre, sur la place du Champ de Mars à Autun. .
Place du Champ-de-Mars Mairie d’Autun Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 87 65 claude.choubard0099@orange.fr
