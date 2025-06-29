Rassemblement des Anciennes, Sports et Prestiges Place du Champ-de-Mars Autun

Rassemblement des Anciennes, Sports et Prestiges

Place du Champ-de-Mars Mairie d’Autun Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 12:00:00

Date(s) :

2025-11-30 2025-12-28

Exposition gratuite ouverte à tous les amateurs et possesseurs de véhicules anciens (autos, motos, voiturettes, cyclos, tracteurs) et/ou de sport et/ou de prestige.

Le rendez-vous est fixé le dernier dimanche de chaque mois, de janvier à décembre, sur la place du Champ de Mars à Autun. .

Place du Champ-de-Mars Mairie d’Autun Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 87 65 claude.choubard0099@orange.fr

