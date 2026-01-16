Rassemblement des passionnés du patrimoine automobile Parking des services techniques Léognan

Rassemblement des passionnés du patrimoine automobile

Parking des services techniques 2 Cours du Maréchal de Lattre de Tassign Léognan Gironde

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

2026-02-08 2026-03-08 2026-04-12 2026-05-10 2026-06-14

Venez exposer et partager votre passion des véhicules anciennes, le deuxième dimanche matin de chaque mois. .

Parking des services techniques 2 Cours du Maréchal de Lattre de Tassign Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 12 53 83 bureau@graveleuses.net

