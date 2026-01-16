Rassemblement des passionnés du patrimoine automobile Parking des services techniques Léognan
Rassemblement des passionnés du patrimoine automobile Parking des services techniques Léognan dimanche 8 février 2026.
Parking des services techniques 2 Cours du Maréchal de Lattre de Tassign Léognan Gironde
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
2026-02-08 2026-03-08 2026-04-12 2026-05-10 2026-06-14
Venez exposer et partager votre passion des véhicules anciennes, le deuxième dimanche matin de chaque mois. .
Parking des services techniques 2 Cours du Maréchal de Lattre de Tassign Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 12 53 83 bureau@graveleuses.net
