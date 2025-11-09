Rassemblement du club soupapes et pistons Multifronton Hasparren
Rassemblement du club soupapes et pistons Multifronton Hasparren dimanche 9 novembre 2025.
Rassemblement du club soupapes et pistons
Multifronton Avenue Charles de Gaulle Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
Concours du plus horrible déguisement par vote du public et café de l’amitié offert à tous les monstres maquillés.
Ouvert gracieusement au public amateur
Venez découvrir des véhicules anciens et youngtimers.
Animations, café et gâteaux. .
Multifronton Avenue Charles de Gaulle Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 09 21 60 contact@soupapesetpistons.fr
English : Rassemblement du club soupapes et pistons
German : Rassemblement du club soupapes et pistons
Italiano :
Espanol : Rassemblement du club soupapes et pistons
L’événement Rassemblement du club soupapes et pistons Hasparren a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme Pays Basque