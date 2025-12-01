Rassemblement du club soupapes et pistons Multifronton Hasparren

Rassemblement du club soupapes et pistons

Multifronton Avenue Charles de Gaulle Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Venez découvrir des véhicules anciens et youngtimers.

En cette période de fin d’année le club Hazpandar de véhicules anciens et historiques soupapes et pistons organise une collecte de jouets neufs et peluches pour les familles défavorisées.

Chaque don compte pour le sourire d’un enfant aussi nous comptons sur chaque visiteur et participant pour nous aider dans cette action.

Faisons en sorte que notre passion éclaire chaque enfant recevant le jouet que vous voudrez lui offrir. .

Multifronton Avenue Charles de Gaulle Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 09 21 60 contact@soupapesetpistons.fr

English : Rassemblement du club soupapes et pistons

L’événement Rassemblement du club soupapes et pistons Hasparren a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme Pays Basque