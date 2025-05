RASSEMBLEMENT ET EXPOSITION DE VÉHICULES ANCIENS & PRESTIGE – Béziers, 18 mai 2025 07:00, Béziers.

RASSEMBLEMENT ET EXPOSITION DE VÉHICULES ANCIENS & PRESTIGE Domaine de Cabrials Béziers Hérault

Début : 2025-05-18

fin : 2025-05-18

2025-05-18

Participez à une journée dédiée aux véhicules anciens défilé, concours d’élégance, road-book, village pro, coup de cœur du public, buvette et restauration sur place !

« L’Automobile Club d’Occitanie » et « l’Amicale des clubs de véhicules anciens de l’Hérault » vous proposent de nombreuses animations lors de cette journée consacrée aux véhicules anciens et de prestige.

Au programme défile, concours d’élégance, sortie en road-book, village des métiers des véhicules anciens, coup de cœur du public…

Buvette et restauration sur place. .

Domaine de Cabrials

Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 10 10 10 75

English :

Take part in a day dedicated to classic vehicles: parade, concours d?élégance, road-book, pro village, audience favourites, refreshment stands and on-site catering!

German :

Nehmen Sie an einem Tag teil, der den Oldtimern gewidmet ist: Parade, Eleganzwettbewerb, Road-Book, Pro-Dorf, Publikumsliebling, Imbissbude und Essen auf dem Platz!

Italiano :

Partecipate a una giornata dedicata ai veicoli d’epoca, con una sfilata, un concorso d’eleganza, un road-book, un villaggio di professionisti, i beniamini del pubblico, un punto di ristoro e un catering in loco!

Espanol :

Participe en una jornada dedicada a los vehículos clásicos, con desfile, concurso de elegancia, road-book, pro village, los favoritos del público, puestos de refrescos y catering in situ

L’événement RASSEMBLEMENT ET EXPOSITION DE VÉHICULES ANCIENS & PRESTIGE Béziers a été mis à jour le 2025-05-09 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE