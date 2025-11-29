Rassemblement (& expo) 3R « Macron nous vole et a tué la paix, qui s’en soucie ? 2027 ne résoudra rien, agissons ! » Place d’Austerlitz Strasbourg Samedi 29 novembre, 15h00 Entrée libre

Un rassemblement qui ne plaira pas aux partisans du récit officiel affirmant que l’Ukraine serait intégralement victime de la Russie.

**Rassemblement (& expo) 3R « Macron nous vole et a tué la paix, qui s’en soucie ? 2027 ne résoudra rien, agissons ! »**

### **Samedi 29 novembre 2025, place d’Austerlitz, de 15 h à 17 h.**

Des milliards d’euros s’évaporent du budget français alors que nous en avons impérieusement besoin pour assurer notre quotidien et notre avenir. Officiellement, notre argent part pour soutenir l’Ukraine, ceci au lieu de cesser la cobelligérance qui entrave la paix. Nos acquis sociaux et nos droits fondamentaux s’étiolent et aucun député ne fait son travail pour stopper le délitement du pays. Le chef d’état-major des armées, le général Fabien Mandon, prépare l’opinion publique à subir le triste sort, voulu par l’oligarchie via son valet Macron, d’une précarisation/soumission des Français afin de financer le réarmement… qui ne fera que le bonheur des exportateurs d’armes et d’hydrocarbures (de schiste) des États-Unis, initiateurs du conflit !

Les médias, aux ordres de l’oligarchie, désinforment nos concitoyens afin de préparer l’opinion publique à serrer la ceinture face au prétendu péril russe. La Russie ne fait que se défendre de l’agression de l’OTAN*¹ via le proxy ukrainien. En dehors des rares partis souverainistes (et des encore plus rares sections syndicales dissidentes), aucun parti (ni syndicat) ne fait le travail de mobilisation contre la guerre qui pourtant précarise nos concitoyens. Entre ceux qui prétendent ne pas vouloir de confrontation avec la Russie tout en votant les crédits de guerre et ceux qui affirment que la paix s’obtiendra dans un bain de sang jusqu’au dernier Ukrainien, nous avons les politiciens (et leurs valets médiatiques) les plus populicides de la planète ! Politiciens et médias mondialistes sont les ennemis du peuple autochtone qui subit insécurité sociale et civilisationnelle.

Nous refusons de subir ce à quoi Macron nous contraint avec l’assentiment des faux opposants que sont les partis et les syndicats qui dénigrent le Frexit. Frexit pourtant solution indissociable de l’obtention du RIC*², en complément de la sortie de l’OTAN (et des institutions supranationales) pour être souverains. Seul un peuple souverain décide de son quotidien au lieu d’obéir aux injonctions bellicistes de l’oligarchie et de ses relais à l’Union européenne & à l’OTAN. Ceux qui s’opposent à la souveraineté ne sont pas français ou du moins que de papier et ces gens n’ont qu’à quitter notre sol puisqu’ils ne veulent pas que les locaux aiment leur pays et décident d’y vivre en paix avec qui ils le souhaitent ! Si vous aussi, vous en avez ras-le-bol de l’idéologie mondialiste et de ceux qui l’imposent, alors agissez ! Mettons dehors la racaille et ses partisans idéologiques !

Durant le rassemblement de ceux qui veulent vivre en paix, donc ne plus subir les effets délétères de la mondialisation, profitez-en pour découvrir l’expo des dessins (aucun en vente) d’@UrticaUrtica qui moque l’idéologie faussement progressiste, mais concrètement néofasciste des mondialistes. De même, participez à la commémoration en l’honneur de ceux qui se révoltèrent il y a 500 ans pour disposer du droit (entre autres) de codécision lors du Bunschuh (ou Guerre des Rustauds/Paysans) en 1525. Hier comme aujourd’hui, nous sommes toujours sans réel droit souverain en subissant le théâtre républicain faussement démocratique qui engendra Macron. Obtenons le RIC pour en finir avec la République ploutocratique et ses bellicistes (& sionistes) et leurs valets idiots utiles (gauchistes & droitards : négateurs de l’insécurité) qui œuvrent, via l’opposition au Frexit, au malheur des Français. Libérons-nous des mondialistes partisans de l’extinction des autochtones. Vive la paix sociale sans haine envers la Russie & sans invasifs (islamistes ou non) nuisant à notre quotidien !

Agissons avant que le squatteur de l’Élysée ne finisse de détruire la France en la noyant sous l’insécurité tout en liquidant les biens nationaux pour financer ses idéaux mondialistes et son bellicisme envers des peuples (Russe, Palestinien, Iranien) qui ne nous agressèrent pas. Éjectons Emmanuel et Ursula qui mènent l’Occident au trépas !

*¹ OTAN : Organisation du traité de l’Atlantique nord (bras armé de l’oligarchie ouvrant au pillage des peuples).

*² RIC : Référendum d’initiative citoyenne (outil constitutionnel) en toutes matières à verdict force de loi.

3R : Pour la sauvegarde du peuple et l’obtention d’une réelle démocratie via Paix, R.I.C., Progrès ! (Association loi 1908 – Moselle Sud & Nord Alsace).

Pour plus d’infos : [resisterreconquerirregir@gmail.com](mailto:resisterreconquerirregir@gmail.com) | [https://rrr.netlib.re](https://rrr.netlib.re)

