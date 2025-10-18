Rassemblement (& expos) 3R : Pour la Paix et la Résistance populaire. Place Kléber Strasbourg

Une manif qui ne plaira pas aux partisans néofascistes de l’Union européenne qui plébiscitent l’agression envers la Russie.

### « L’Union européenne et Macron nous ruinent tout en agressant la Russie ; refusons d’obéir ! ».

**18 octobre 2025, Place Kléber à Strasbourg, de 15h à 18h.**

Face à l’escalade belliqueuse de l’OTAN, aux livraisons d’armes qui saignent le peuple et à la folie des guerres imposées par les élites, l’association 3R appelle les citoyens résistants, les Gilets Jaunes et tous les amoureux de la paix et du progrès à se rassembler !

Il est urgent pour la France de rompre les chaînes de l’OTAN et de l’Union européenne, ces machines à broyer les peuples qui nous ruinent dans une guerre inique et fratricide contre la Russie. Sortons de ces alliances mortifères qui pillent nos budgets sociaux pour engraisser les marchands de canons et nous entraînent dans l’abîme d’un conflit mondial ! La souveraineté nationale n’est pas négociable : elle passe par une sortie immédiate de ces structures impérialistes.

Peuple de France, levez-vous en masse ! Oubliez vos divergences entre souverainistes, unissons-nous dans une révolte salutaire pour chasser Macron et sa clique de l’Élysée. Instaurons le RIC sans délai, ce Référendum d’Initiative Citoyenne qui rendra le pouvoir au peuple et non plus aux technocrates atlantistes. C’est maintenant ou jamais : agissez, résistez, ou subissez la misère et la guerre imposées !

Venez affirmer que la France n’est pas une colonie atlantiste, que le RIC doit devenir réalité pour reconquérir notre souveraineté, et que la voix des peuples doit primer sur les canons et les sanctions suicidaires. Ensemble, résistons à la casse sociale et à l’embrigadement médiatique. Pour une Europe des nations en paix, pas des marchands de mort !

À l’initiative de 3R, association pour la sauvegarde de l’autochtone via promotion : Paix, R.I.C, Progrès. Apportez vos pancartes, vos chants et votre détermination. La paix n’est pas une utopie : c’est un combat quotidien.

[https://rrr.netlib.re](https://rrr.netlib.re) & [resisterreconquerirregir@gmail.com](mailto:resisterreconquerirregir@gmail.com)

