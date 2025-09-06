Rassemblement (& expos) : Non à la casse sociale pour la guerre en Ukraine. Place Kléber Strasbourg

Rassemblement (& expos) : Non à la casse sociale pour la guerre en Ukraine. Place Kléber Strasbourg samedi 6 septembre 2025.

Rassemblement (& expos) : Non à la casse sociale pour la guerre en Ukraine. Place Kléber Strasbourg Samedi 6 septembre, 15h00 Entrée libre

Un rassemblement de courageux versus la masse des collabos soumis à Macron

**Rassemblement (& expos) : Non à la casse sociale pour la guerre en Ukraine.**

——————————————————————————-

### Françaises, Français,

L’association 3R Résister, Reconquérir, Régir, héritière de la lutte des Gilets Jaunes, appelle à un grand rassemblement populaire le **samedi 6 septembre 2025, de 15h à 18h, Place Kléber à Strasbourg,** accompagné d’une exposition dénonçant les dérives du mondialisme et du bellicisme. Face à la trahison des élites, nous disons : NON à la casse sociale, NON à la guerre, OUI à la souveraineté populaire !

**NON à la casse sociale orchestrée par Macron et Bayrou !**

Sous les ordres d’Emmanuel Macron, le « nuisible occupant de l’Élysée », François Bayrou prépare une attaque sans précédent contre le peuple français : 44 milliards d’euros de ponctions sur nos acquis sociaux – retraites, santé, services publics – pour engraisser les profiteurs du néolibéralisme et financer des aventures guerrières ! Parmi ces fonds, 40 milliards sont destinés à soutenir le régime illibéral de Zelensky en Ukraine, prolongeant une guerre coûteuse qui ruine notre économie et sacrifie nos droits. Cette saignée imposée au peuple n’a qu’un but : servir les intérêts des marchands d’armes et des élites globalistes, au mépris des Français qui luttent pour survivre.

**Pour la paix immédiate et des négociations justes !**

Nous exigeons l’arrêt de cette cobelligérance insensée qui menace d’entraîner la France dans un conflit direct. La guerre en Ukraine, alimentée par l’OTAN et l’Union européenne, doit cesser par des négociations immédiates. Nous soutenons toute initiative diplomatique, comme les discussions en cours, pour mettre fin à ce conflit qui n’a que trop duré. Refuser les conditions de paix raisonnables au début du conflit était une erreur tragique, aggravant les pertes humaines et matérielles pour l’Ukraine et les peuples européens. Aujourd’hui, nous disons : halte au bellicisme, place à la paix pour protéger nos nations !

**Contre le mondialisme, pour la souveraineté populaire !**

L’Union européenne, loin de sa « promesse de paix », impose la guerre et la casse sociale. Des lois liberticides comme l’European Media Freedom Act musèlent notre liberté d’expression, tandis que les élites de Bruxelles et les « idiots utiles » du néolibéralisme américain détruisent nos nations. Nous exigeons :

• Le Frexit, pour libérer la France du carcan mondialiste !

• Le Référendum d’Initiative Citoyenne (RIC) dans la Constitution, pour que le peuple reprenne le contrôle !

• L’arrêt des financements à des régimes étrangers, comme celui de Zelensky, au détriment des Français !

Nous dénonçons aussi les complices du chaos global : les politiciens et médias soutenant les agissements criminels du régime sioniste d’Israël, responsable de massacres au Levant. Nous réclamons justice pour les peuples opprimés et l’arrêt des influences impérialistes, qu’elles viennent de Washington ou d’ailleurs.

**Rejoignez l’unité des autochtones !**

Inspirés par Jean Jaurès, qui s’opposait aux guerres des puissants, nous rejetons les indignes successeurs du « wokistan » et leurs politiques destructrices. Nous appelons à l’unité des autochtones d’Europe – Français, Anglais, et tous les peuples libres – pour résister au mondialisme, reconquérir notre souveraineté et régir nos destinées. Ce 6 septembre, venez nombreux à Strasbourg pour :

• Exiger la paix et des négociations immédiates en Ukraine.

• Dénoncer la casse sociale de 44 milliards imposée par Macron et Bayrou.

• Revendiquer le Frexit et le RIC, pour une France souveraine et au service du peuple.

Rendez-vous le 6 septembre 2025, Place Kléber, Strasbourg, de 15h à 18h !

Participez à notre exposition : tracts, affiches et témoignages pour réveiller les consciences. Adhérez à 3R (10 €/an, 5 € tarif social) et soutenez nos actions par vos dons. Ensemble, résistons, reconquérons, régissons !

[resisterreconquerirregir@gmail.com](mailto:resisterreconquerirregir@gmail.com) [https://rrr.netlib.re](https://rrr.netlib.re)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-06T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-06T18:00:00.000+02:00

1

resisterreconquerirregir@gmail.com https://rrr.netlib.re 0695580262

Place Kléber Place Kléber Strasbourg Centre Strasbourg 67003 Bas-Rhin