Rassemblement (& expos) pour la Paix, la Sécurité et le Progrès Place Kléber Strasbourg

Un évènement qui attirera les partisans de la paix versus les bellicistes & Mondialistes

**Rassemblement pour la Paix, la Sécurité et le Progrès**

**Pas un euro, pas une arme, pas un soldat pour l’Ukraine & Israël !**

Rejoignez-nous le **samedi 9 août 2025 de 15h à 18h, Place Kléber à Strasbourg** pour un rassemblement et une exposition. Ensemble, nous pouvons nous opposer aux politiques qui menacent notre nation et notre mode de vie.

Nous refusons l’austérité et les guerres. Nous disons non aux décisions politiques qui causent la montée du coût de la vie et le déclin du pays. L’occident meurt d’injustifiée repentance au lieu de prendre le train du progrès pour tous.

Nous tenons à exprimer notre solidarité avec le peuple anglais qui se bat actuellement pour la même cause. Solidarité populiste face à la submersion et à l’insécurité que plébiscitent les néolibéraux et les idiots utiles prétendument humanistes. Des anglais subissent une répression brutale de la part d’un gouvernement et de forces de l’ordre qui sont au service de l’idéologie mondialiste, et non de leurs propres citoyens. Leur combat est aussi le nôtre. Ainsi que solidarité avec les Slaves qui s’entretuent dans le piège tendu par l’ingérence Mondialiste ouest occidentale. De même solidarité avec les peuples d’Orient (du Levant & d’Iran) qui résistent à l’hégémonie génocidaire sioniste*1. Les autochtones ont le droit inaliénable de préserver leur existence, donc d’être souverains.

Nos revendications

• Non aux guerres : Nous exigeons que la France se retire des conflits qui ne sont pas les nôtres et quitte l’OTAN et l’Union européenne. Nous voulons restaurer nos relations avec la Russie et rejoindre les BRICS+. Il est temps de mettre fin à la cobelligérance et de demander des comptes à ceux qui nous y ont entraînés. Budget national que pour l’intérêt du peuple.

• Non à l’insécurité : Nous exigeons un arrêt des politiques qui favorisent l’insécurité. Nous devons contrôler l’immigration pour protéger notre cohésion nationale. Nous appelons à la remigration des personnes inassimilables et à la fin de notre soumission à d’autres pays. Le R.I.C*2 doit servir (entre autre) pour l’éventuel choix de la méthodologie de tri & d’action.

• Oui au progrès pour tous : Nous devons nous adapter à l’avènement de l’intelligence artificielle et de la robotique ainsi que de la biotechnologie pour garantir notre souveraineté économique et civilisationnelle. Nous refusons de devenir dépendants des multinationales étrangères. Utilisons ces technologies pour créer une civilisation d’abondance et libérer les travailleurs du salariat. Ayons pour objectif le bonheur pour tous via progrès judicieux.

• Oui au R.I.C : Nicolas de Condorcet avait écrit que sans le droit référendaire le peuple n’est pas souverain. Faute d’être souverain, nous subirons, jusqu’à l’extinction, le dictat des néolibéraux partisans OTAN & U.E. Les Gilets-Jaunes pointèrent l’absence du R.I.C outil émancipateur dans la Constitution. Instaurons l’outil indispensable qui nous fait défaut !

Agissons ensemble

Nous sommes sur le terrain depuis 2018 avec les Gilets-Jaunes et nous avons besoin de votre soutien pour continuer. Vos dons nous permettent de financer nos actions, conférences et expositions.

*1 : Qui nuit aussi à l’Occident via la cohorte des Sayanim et des faux opposants au sionisme si anti-souverainistes.

*2 : Outil constitutionnel. Référendum d’Initiative Citoyenne. En toutes matières et à verdict faisant force de loi. Fondement de la démocratie que désapprouvent les faux humanistes de « droite » ou de « gauche » concrets néofascistes.

Pour plus d’informations, visitez notre site web : [https://rrr.netlib.re](https://rrr.netlib.re) ou contactez-nous à [resisterreconquerirregir@gmail.com](mailto:resisterreconquerirregir@gmail.com)

Venez nombreux pour faire entendre votre voix !

https://rrr.netlib.re 0695580262 resisterreconquerirregir@gmail.com

Place Kléber Place Kléber Strasbourg Centre Strasbourg 67003 Bas-Rhin