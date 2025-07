Rassemblement (& expos) : Soldats Français en Ukraine, vous ne combattez pas pour la France ! Place Kléber Strasbourg

Rassemblement (& expos) : Soldats Français en Ukraine, vous ne combattez pas pour la France ! Place Kléber Strasbourg samedi 12 juillet 2025.

Rassemblement (& expos) : Soldats Français en Ukraine, vous ne combattez pas pour la France ! Place Kléber Strasbourg Samedi 12 juillet, 15h00 Entrée libre

Un rassemblement qui ne plaira pas aux partisans de l’idéologie mondialiste qui mène l’ouest Europe au suicide en Ukraine contre la Russie.

Rassemblement (& expos) : Soldats Français en Ukraine, vous ne combattez pas pour la France !

———————————————————————————————

**Samedi 12 juillet de 15h à 18h Place Kléber à Strasbourg.**

Action à l’appel de l’association 3R (Moselle-sud & nord-Alsace) qui ne marche pas au son du clairon belliciste & des consignes des partis et des syndicats soumis au récit dogmatique antifrançais. Rassemblement des opposants à Emmanuel Macron, déplorable président qui nous coûte un pognon de dingue ! Sortons de l’Union–masochiste-européenne qui mène une guerre inique contre la Russie tout en actant le génocide des autochtones du Levant par les dévots de Nétanyahou ! Israël, en agressant l’Iran, démontra l’incompatibilité du sionisme avec la paix !

L’obsession de Macron à soutenir l’Ukraine (pays pion et victime des bellicistes ouest-occidentaux) nous ruine et menace nos vies. Son faux discours de paix concernant Israël n’aidera en rien les légitimes habitants du Levant et d’Iran qui subissent Nétanyahou. Être passif face aux crimes de Nétanyahou n’offrira pas à l’Occident un retour d’ascenseur d’Israël ! Certains droitards croient que si Israël tombe, nous serons les prochains (alors que le mal est déjà là !) et que si elle se maintient, elle sera conciliante envers une hypothétique Reconquista ici. Ils ont tort, car jamais certains des dévots (ou qu’ils résident) du dieu vengeur, ainsi que les collabos goys (et leurs alter ego/idiots islamo-gauchistes) soumis au dogme du devoir de mémoire, n’aideront à la sauvegarde de l’Europe. Soldats Français n’allez pas mourir sur injonctions des mondialistes. Il n’y a que du déshonneur à servir l’ouest occident qui mène ses soldats (& peuples) au casse-pipe !

Les mondialistes (qui ne sont pas que Macronistes) avalisent le saut fédéraliste de l’Union européenne ainsi que l’ingérence antidémocratique en Roumanie, ces mauvais Français sont de faux démocrates donc de concrets néofascistes. L’on nous avait promis la paix et la prospérité et nous avons la guerre et la récession avec en bonus le chaos civilisationnel. Macron veut devenir président de l’Europe (devenu tiers-monde via insécurité & prédation néolibérale) qu’il rend invivable pour les autochtones. Soldats français, ne crevez pas sur ordre des régimes illibéraux !

Macron ainsi que les partis et les syndicats (sauf rare exception et indépendamment des politburos collaborationnistes), soit la quasi-totalité du panel politique belliciste, sabotèrent la paix avec la Russie. Ils irritent l’ours en se moquant des conséquences sociales et existentielles pour nos concitoyens. Les dirigeants de la coalition des volontaires, pour l’Ukraine, ne sont que les exécutants de l’oligarchie qui s’enrichit grâce aux guerres. Être membre de l’OTAN déshonore la France en cobelligérance contre la Russie, Levant, l’Iran, victimes des euro-atlantistes sionistes.

Les ânes gauchistes (pléonasme) tout comme les pseudo-humanistes de tous bords (néolibéraux inclus) avalisent la spoliation des autochtones d’ici et du Levant (& d’Iran) qui subissent invasion et exactions menant à terme à leur extinction. Ils récitent la litanie mondialiste de la fallacieuse « solution » à deux États sur même sol, sans tenir compte de l’avis des victimes. Ils détestent l’Iran. Ils haïssent la laïcité (certes imparfaite, car pas assez stricte, tandis qu’eux la veulent encore plus laxiste ou caduque) et exigent le délitement de l’État-nation en imposant le règne des communautés et des inepties wokistes. Ils prétendent défendre les droits sociaux tout en avalisant le récit officiel pro guerre qui étant devenu parole d’Évangile sert de prétexte à restreindre nos droits ! Le réarmement ne créera pas le plein emploi ; pas de paix, pas de retraite !

Qu’ils soient de « droite » ou de « gauche » ces éponges à bobards bellicistes croient à tort que la Patrie est un concept raciste (& vecteur de guerre) alors que Jean Jaurès explicita que la frontière (sans haine du voisin) détermine l’exercice des droits et des devoirs via cadre Constitutionnel (idéalement via république sociale) par et pour le peuple. Ils ont la haine de soi (ethnie/culture/genre/etc.) tout en vouant aux gémonies le souverainisme pourtant base de la démocratie. Ils haïssent le RIC (démocratie directe) pourtant utile contre les démagogues et l’oligarchie.

Ces escrocs bénéficient de la collaboration de la plupart des médias qui enfument sciemment nos concitoyens. Médias mainstream bien-pensants subventionnés par nos impôts et qui vomissent sur les autochtones en niant leurs malheurs. Ils prétendent défendre le pluralisme d’opinions, mais avalisent la censure et l’ostracisme envers les partisans de la paix. La Russie (& l’Iran) incarne le mal absolu aux yeux des intoxiqués médiatiques.

Officiellement, ils affirment que les responsables de nos malheurs résident à Moscou ainsi qu’à Washington (depuis l’élection de Trump alors qu’avant, ils vénéraient le tout autant criminel Joe Biden !) tandis que l’un des réels responsables squatte l’Élysée. Emmanuel Macron & Ursula von der Leyen tuent la France & l’Europe ! Europe néofasciste via coalition des volontaires, pour l’Ukraine, contre la Russie.

La « droite » sioniste dit à tort que l’urgence, c’est l’éradication du Hamas & l’Iran. La « gauche » mondialiste dit vive la créolisation. Le « bloc central » macroniste dit l’Europe, c’est la paix tout en achetant des armes Made in U.S.A. Des syndicats (sauf exception locale) et les médias mainstream collaborent et véhiculent les bobards de l’Élysée. L’ouest occident belliciste incarne la dystopie du roman 1984 de G. Orwell.

Libérons-nous de ces Doryphores qui dévorent les patates du peuple de France.

Profitez du rassemblement pour y découvrir des expos culturelles et artistiques. Commémoration Rustaud 1525. Expos sur les racines du nationalisme dévoyé qui ravage l’Ukraine. Expo des dessins ironiques d’UrticaUrtica qui caricature les bellicistes fossoyeurs de la démocratie. Des œuvres contemporaines, via dessins et gravures sur bois qui font honneur à nos prédécesseurs Rustauds, gens du commun. Ils luttèrent (il y a 500 ans) pour le quasi même idéal qu’aujourd’hui dans l’espoir d’être souverains, via réelle démocratie qui fait toujours défaut !

Ensemble, inspirons-nous des anciens en éjectant tous les Doryphores tout en instaurant le R.I.C et nous serons en paix.

Événement en accès libre. Organisateur : Association 3R afin de Résister, Reconquérir, Régir pour obtenir Paix, Démocratie, Progrès. 3R promeut le RIC (Référendum d’Initiative Citoyenne) suite au combat Gilet-Jaune de 2018 et comme association (de type loi 1908) depuis 2022. Nous regroupons des anciens GJ & des partisans de la paix.

[resisterreconquerirregir@gmail.com](mailto:resisterreconquerirregir@gmail.com) [https://rrr.netlib.re](https://rrr.netlib.re)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-12T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-12T18:00:00.000+02:00

1

resisterreconquerirregir@gmail.com https://rrr.netlib.re 0695580262

Place Kléber Place Kléber Strasbourg Centre Strasbourg 67003 Bas-Rhin