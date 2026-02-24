Rassemblement Exposition de véhicules d’époque et de collection La Clayette

Rassemblement Exposition de véhicules d’époque et de collection

Parking salle des Fêtes 80 rue lamartine La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 13:00:00

Date(s) :

2026-04-26

La Clayette Vintage Mobile Club vous propose son premier rassemblement de véhicules vintage à l’occasion de la journée nationale des véhicules d’époque.

Entrée gratuite

Collation offerte aux exposants

Réservation conseillée. Places exposants limitées .

Parking salle des Fêtes 80 rue lamartine La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@cvmc71.org

