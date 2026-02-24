Rassemblement Exposition de véhicules d’époque et de collection La Clayette
Parking salle des Fêtes 80 rue lamartine La Clayette Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 13:00:00
2026-04-26
La Clayette Vintage Mobile Club vous propose son premier rassemblement de véhicules vintage à l’occasion de la journée nationale des véhicules d’époque.
Entrée gratuite
Collation offerte aux exposants
Réservation conseillée. Places exposants limitées .
Parking salle des Fêtes 80 rue lamartine La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@cvmc71.org
