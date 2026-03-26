Rassemblement, exposition de voitures et motos anciennes et brocante à Gouy Gouy
Rassemblement, exposition de voitures et motos anciennes et brocante à Gouy Gouy dimanche 14 juin 2026.
Rassemblement, exposition de voitures et motos anciennes et brocante à Gouy
Gouy Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Le club Les Déjantés de Gouy aura le plaisir de vous accueillir le dimanche 14 juin 2026 de 8h à 18h à Gouy pour un grand rassemblement de motos et voitures anciennes d’exception et de prestige.
Avec en plus
– Brocante gratuite de 8h à 18h.
– Bourse de pièces et stands professionnels.
– Jeux de plein air pour les enfants.
– Animation musicale.
– Buvette et petite restauration.
Renseignements 0664985284
Le club Les Déjantés de Gouy aura le plaisir de vous accueillir le dimanche 14 juin 2026 de 8h à 18h à Gouy pour un grand rassemblement de motos et voitures anciennes d’exception et de prestige.
Avec en plus
– Brocante gratuite de 8h à 18h.
– Bourse de pièces et stands professionnels.
– Jeux de plein air pour les enfants.
– Animation musicale.
– Buvette et petite restauration.
Renseignements 0664985284 .
Gouy 02420 Aisne Hauts-de-France +33 6 64 98 52 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The club Les Déjantés de Gouy will be delighted to welcome you on Sunday June 14, 2026 from 8am to 6pm in Gouy for a large gathering of exceptional and prestigious vintage motorcycles and cars.
Plus
– Free flea market from 8am to 6pm.
– Parts exchange and professional stands.
– Outdoor games for children.
– Musical entertainment.
– Refreshments and snacks.
Information 0664985284
L’événement Rassemblement, exposition de voitures et motos anciennes et brocante à Gouy Gouy a été mis à jour le 2026-03-26 par OT du Saint-Quentinois