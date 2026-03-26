Rassemblement, exposition de voitures et motos anciennes et brocante à Gouy

Gouy Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Le club Les Déjantés de Gouy aura le plaisir de vous accueillir le dimanche 14 juin 2026 de 8h à 18h à Gouy pour un grand rassemblement de motos et voitures anciennes d’exception et de prestige.

Avec en plus

– Brocante gratuite de 8h à 18h.

– Bourse de pièces et stands professionnels.

– Jeux de plein air pour les enfants.

– Animation musicale.

– Buvette et petite restauration.

Renseignements 0664985284

Le club Les Déjantés de Gouy aura le plaisir de vous accueillir le dimanche 14 juin 2026 de 8h à 18h à Gouy pour un grand rassemblement de motos et voitures anciennes d’exception et de prestige.

Avec en plus

– Brocante gratuite de 8h à 18h.

– Bourse de pièces et stands professionnels.

– Jeux de plein air pour les enfants.

– Animation musicale.

– Buvette et petite restauration.

Renseignements 0664985284 .

Gouy 02420 Aisne Hauts-de-France +33 6 64 98 52 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The club Les Déjantés de Gouy will be delighted to welcome you on Sunday June 14, 2026 from 8am to 6pm in Gouy for a large gathering of exceptional and prestigious vintage motorcycles and cars.

Plus

– Free flea market from 8am to 6pm.

– Parts exchange and professional stands.

– Outdoor games for children.

– Musical entertainment.

– Refreshments and snacks.

Information 0664985284

L’événement Rassemblement, exposition de voitures et motos anciennes et brocante à Gouy Gouy a été mis à jour le 2026-03-26 par OT du Saint-Quentinois