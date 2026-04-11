Châteaurenard

Rassemblement Ferrari

Samedi 11 avril 2026 de 14h30 à 17h. Place Isidore Rollande Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:30:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Amateurs de belles mécaniques, ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel samedi 11 avril 2026 sur la Place Isidore Rollande à Châteaurenard !

Venez admirer de superbes Ferrari et tentez votre chance pour remporter des baptêmes passagers à bord d’une Ferrari !



Le Cucinava vous accueillera également en ouverture exceptionnelle de 11h à 23h. Une animation à ne pas manquer pour petits et grands ! .

Place Isidore Rollande Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 94 92 15

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English :

L’événement Rassemblement Ferrari Châteaurenard a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence