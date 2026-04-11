Rassemblement Ferrari Châteaurenard
Rassemblement Ferrari Châteaurenard samedi 11 avril 2026.
Châteaurenard
Rassemblement Ferrari
Samedi 11 avril 2026 de 14h30 à 17h. Place Isidore Rollande Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:30:00
fin : 2026-04-11 17:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Amateurs de belles mécaniques, ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel samedi 11 avril 2026 sur la Place Isidore Rollande à Châteaurenard !
Venez admirer de superbes Ferrari et tentez votre chance pour remporter des baptêmes passagers à bord d’une Ferrari !
Le Cucinava vous accueillera également en ouverture exceptionnelle de 11h à 23h. Une animation à ne pas manquer pour petits et grands ! .
Place Isidore Rollande Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 94 92 15
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English :
L’événement Rassemblement Ferrari Châteaurenard a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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