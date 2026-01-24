Rassemblement inter-régional Stade Saint-Victurnien

Rassemblement inter-régional

Le stade de Saint-Victurnien vibrera au rythme d’une discipline aussi conviviale que dynamique le walking foot, ou foot en marchant. Cette matinée sportive rassemblera huit équipes venues de Charente et de Haute-Vienne, composées de joueuses et joueurs de plus de 50 ans, heureux de partager leur passion dans un esprit fair-play et chaleureux. Né en Angleterre, ce sport en plein essor séduit par son accessibilité et son plaisir de jeu, sans course ni contact. Les rencontres se dérouleront sous forme d’un tournoi en 6 contre 6, sur mini-terrain, avec des matchs de 20 minutes. À domicile, l’équipe de Saint-Victurnien, forte d’une douzaine de licenciés âgés de 65 à 75 ans, défendra fièrement ses couleurs. Une belle occasion de découvrir un sport intergénérationnel, porteur de valeurs humaines et de bonne humeur. .

Stade 4 Rue Pierre de Coubertin Saint-Victurnien 87420 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

